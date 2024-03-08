حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات.. ماذا سيحدث يوم الاثنين؟

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات، تغيرًا كبيرًا في الأحوال الجوية بدءًا من الإثنين المقبل، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، وسط تحذيرات من درجة الحرارة التي تصل لـ 35 درجة في بعض المحافظات، إذ يستقر الطقس اليوم وغدا بينما تبدأ الاضطرابات بدءًا من 11 مارس الجاري وحتى الأربعاء 13 من نفس الشهر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، ودرجة الحرارة لمدة أسبوع، فضلًا عن توقعات الطقس اليوم وغدًا، وتحذيرات الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم وغدا

وكشفت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا في مصر، إذ تزداد كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق خلال الصباح الباكر، مع استمرار سقوط أمطار تكون خفيفة على مدن ومحافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك بنسبة حدوث 30% فقط.

درجة الحرارة لمدة أسبوع

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة لمدة أسبوع تشهد ارتفاعًا بدءًا من الإثنين إذ تصل إلى 35 درجة في عدة محافظات، فيما تأتي درجات الحرارة في جميع المحافظات لمدة 7 أيام كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد حول حالة الطقس في الأيام المقبلة، إنّ حالة الطقس حتى يوم الأحد 10 مارس المقبل من المقرر أن تشهد كثافة في الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على معظم الطرق، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، والوادي الجديد، والصحراء الغربية، والتي تصل إلى القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

وتحذر الأرصاد الجوية، في بيانها، من بدء ارتفاع درجات الحرارة بصورة تدريجية على كافة الأنحاء بدءًا من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث يسود طقس حار خلال النهار بينما تتحول تلك الأحوال الجوية إلى مائلة للبرودة أثناء الليل على أغلب الأنحاء.

وفيما يخص الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّه تستمر كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح، وارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى نحو 35 درجة.