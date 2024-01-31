تفاصيل 3 مشروعات تنفذها هيئة تنمية الصعيد في بني سويف.. منها مجمع حرف

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة موقف بعض المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لتنمية الصعيد على أرض المحافظة، وذلك في حضور عدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، في إطار تكليف الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف.

3 مشروعات لهيئة تنمية الصعيد في بني سويف

واستعرض الاجتماع، مستجدات الوضع في 3 مشروعات تنفذها هيئة تنمية الصعيد على أرض المحافظة، والتي تشمل مجمع دلهانس للصناعات الحرفية بمركز الفشن، ومجمع الحرف اليدوية بمركز اهناسيا، ومركز تنمية المهارات بمركز الواسطى، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بالمحافظة.

توفير تيسيرات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات

وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى توجيهات محافظ الأقليم، بتوفير كافة التيسيرات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات والانتهاء منها، وتذليل أي معوقات وإتخاذ ما يلزم من التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الصدد، لتحقيق المستهدف من تلك المشروعات ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الاستثمارات بها، و إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المحاسب محمد بكري رئيس مركز الفشن، المحاسب ناصر سيف رئيس مركز إهناسيا، والمهندس حمادة راضي رئيس مركز الواسطى ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بديوان عام المحافظة.