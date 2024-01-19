كاتب صحفي: الصعيد يشهد تنمية موسعة منذ 2014 وحتى الآن

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن استراتيجية التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة منذ عام 2014، اهتمت بصورة كبيرة بتنمية الصعيد كأولوية؛ لمعالجة آثار سنوات الإهمال والنسيان، وعدم تقديم الخدمات الأساسية لهذه المحافظات، مثل المرافق وشبكات الطرق والصرف الصحي، وعمل تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة اهتمت بمشروعات البنية التحتية لـ محافظات الصعيد، خاصةً شبكات الطرق، بهدف ربطها بالمحافظات الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لافتاً إلى مشروعات الطرق الحيوية التي تمثل شرايين الحياة والاستثمار.

وتابع الكاتب الصحفي: «العديد من المشروعات يمكن إقامتها بمحافظات الصعيد، خاصة مع تطور النقل البري بها والاهتمام بالسكك الحديد وإنشاء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين وحل مشكلة التكدس والهجرة الداخلية».

واستطرد عفيفي: «الاهتمام بالصعيد خلق فرص عمل للشباب، والمبادرة الأهم في تاريخ الدولة المصرية، حياة كريمة، استهدفت القرى الأكثر احتياجاً ومحافظات الصعيد كان لها نصيب كبير من هذه المبادرة، وتم من خلالها توفير العديد من الخدمات والوصول للقرى والريف هناك».