رئيس البرلمان العربي يؤكد الدعم الكامل للعراق: استقراره ركيزة لأمن المنطقة

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، محسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، الذي تستضيفه المملكة المغربية.

وأكد «العسومي»، في بيان، اليوم السبت، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان العراقي في كافة المجالات خاصة مع ترؤس العراق الفترة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع البرلمانات العربية وتنسيق الجهود والمواقف في كافة المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

استقرار العراق ركيزة لأمن المنطقة

وشدد رئيس البرلمان العربي، على دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية العراق، مؤكدا أن العراق دولة محورية، واستقرارها يعد ركيزة لأمن المنطقة، محذرًا من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في العمل على الحد من تداعيات هذه الصراعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.