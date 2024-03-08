أسعار السمك اليوم الجمعة 8-3-2024.. القاروص يتراجع 9 جنيهات
كتب:
عبير منصور
10:09 ص | الجمعة 08 مارس 2024
أسعار السمك.. تعبيرية
شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 8-3-2024 تراجع بعض الأصناف في الأسواق، إذ تراجع سعر كيلو سمك القاروص 9 جنيهات.
ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار السمك اليوم في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار السمك البلطي
- بلغ سعر كيلو سمك البلطي الأسواني اليوم 84 جنيها في الأسواق.
- سجل سعر كيلو البلطي الممتاز 131 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو سمك البلطي الصغير 63 جنيها.
- سعر كيلو فيليه البلطي سجل 157 جنيها.
أسعار الأسماك في مصر اليوم
- بلغ سعر كيلو سمك القاروص اليوم 184 جنيها، بتراجع بلغ 9 جنيهات للكيلو الواحد.
- بلغ سعر كيلو الجمبري الوسط 253 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الجمبري الصغير عند 197 جنيها.
- سعر كيلو سمك الشعور بلغ 147 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
بلغ سعر كيلو سمك الماكريل المجمد 112 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السردين المجمد 96 جنيها.