أسعار السمك اليوم الجمعة 8-3-2024.. القاروص يتراجع 9 جنيهات

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 8-3-2024 تراجع بعض الأصناف في الأسواق، إذ تراجع سعر كيلو سمك القاروص 9 جنيهات.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار السمك اليوم في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي

- بلغ سعر كيلو سمك البلطي الأسواني اليوم 84 جنيها في الأسواق.

- سجل سعر كيلو البلطي الممتاز 131 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو سمك البلطي الصغير 63 جنيها.

- سعر كيلو فيليه البلطي سجل 157 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- بلغ سعر كيلو سمك القاروص اليوم 184 جنيها، بتراجع بلغ 9 جنيهات للكيلو الواحد.

- بلغ سعر كيلو الجمبري الوسط 253 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الجمبري الصغير عند 197 جنيها.

- سعر كيلو سمك الشعور بلغ 147 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

بلغ سعر كيلو سمك الماكريل المجمد 112 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السردين المجمد 96 جنيها.