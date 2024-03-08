مفاجأة في أسعار السمك البلطي قبل رمضان.. «الكيلو بكام؟»

شهدت أسعار السمك اليوم في المحافظات، انخفاضًا ملحوظًا بمختلف الأسواق خاصة في الوجه البحري والمحافظات الساحلية التي تعتمد على تناول الأسماك بصورة كبيرة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ يزداد الإقبال على شراء مختلف أنواع الأسماك قبيل انطلاق أيام الصوم، فيما سجلت أسعار البلطي والماكريل والقاروص والبوري مفاجأة بعد تراجعها في سوق العبور اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن أسعار السمك في سوق العبور اليوم، فضلًا عن سعر كيلو سمك التونة اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كم سعر كيلو السمك اليوم؟

وفيما يخص أسعار السمك في سوق العبور اليوم فقد جاءت كالآتي:

- سعر كيلو السمك الماكريل.. تراوح بين 85 وحتى 115 جنيها.

- سعر كيلو سمك القاروص.. يسجل ما بين 80 وحتى 160 جنيها.

- سعر كيلو سمك التونة اليوم.. يتراوح ما بين 85 وحتى 90 جنيها.

- سعر كيلو سمك الدنيس.. يتراوح بين 90 وحتى 240 جنيها.

- سعر كيلو سمك موسى.. يبلغ ما بين 180 وحتى 400 جنيه.

- سعر كيلو السبيط اليوم.. يبدأ من 180 ويصل إلى 420 جنيها.

- سعر كيلو الجمبري اليوم.. يبدأ من 420 وحتى 630 جنيها.

- سعر كيلو سمك المكرونة السويسي.. يبلغ ما بين 75 وحتى 11 جنيها.

- سعر كيلو الكابوريا اليوم.. يسجل ما بين 40 وحتى 240 جنيها.

- سعر كيلو سمك الفيليه البلطي.. يبدأ من 50 ويصل إلى 250 جنيها.

- أسعار السمك البلطي اليوم.. تراوح بين 66 وحتى 81 جنيهًا.

- أسعار السمك البوري اليوم.. سجل ما بين 90 وحتى 150 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات

وأعلنت الغرف التجارية بالمحافظات، انخفاض أسعار السمك اليوم بالمحافظات، بالتزامن مع اقتراب شهر الصوم، وسط توقعات باستمرار الانخفاض، حيث يعزف المواطنين عن شراء الأسماك خلال شهر رمضان وخصوصًا في الأيام الأولى التي يعتمد فيها الجميع على تناول اللحوم الحمراء والدواجن.

من ناحيته كشف الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» استمرار تراجع أسعار الأسماك في مختلف المنافذ الحكومية بالمحافظة، مع توافر مختلف الأنواع من الأسماك والمأكولات البحرية التي يحتاج إليها المواطنين.