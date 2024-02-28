أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 28-2-2024

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الأسواق خلال التعاملات الصباحية، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 48.36 حتى 89.17 جنيه، وبلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو نحو 415.83 جنيه.

وترصد «الوطن» أسعار السمك اليوم الأحد 28-2-2024 في الأسواق، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء من خلال السطور التالية.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي نحو 48.36 حتى 89.17 جنيه في الأسواق حسب النوع والمنطقة المباع فيها.

بلغ سعر كيلو الجمبري الوسط بين 153.59 حتى 271.24 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الماكريل المجمد بين 46.41 حتى 113.98 جنيه للكيلو في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها.

يتراوح سعر السمك الموسي بين 153.83 حتى 218.06 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو السمك بين 69.54 إلي 109.62 جنيه في الأسواق.

تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 84.67 حتى 197.42 جنيه في الأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد إلى نحو 74.76 جنيه في الأسواق حسب النوع والمنطقة المباع فيها.