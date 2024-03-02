انخفاض أسعار السمك اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 2-3-2024 حالة من التراجع الملحوظ في مختلف الأسواق التجارية من بينها، السبيط، والمك المكرونة الخليجي، والجمبري (ممتاز)، والسمك البلطي، إذ تختلف الأسعار من منطقة سكنية لأخرى، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري في الأسواق للمستهلكين والتي جاءت كالتالي:

سعر السمك البلطي اليوم

جاء متوسط سعر السمك البلطي الأسواني ليسجل نحو 76.54 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 6.5 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سجل متوسط سعر السمك البلطي الصغير نحو 61.9 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 1.86 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سجل متوسط سعر السمك البلطي الممتاز نحو 90.71 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت نحو 4.22 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر السمك الفيليه البلطي ليسجل نحو 29.59 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع بلغت نحو 29.59 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر السمك المكرونة اليوم

بلغ متوسط سعر السمك المكرونة السويسي نحو 87.94 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع بلغت نحو 20.55 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وجاء متوسط سعر السمك المكرونة الخليجي نحو 86 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت نحو 9.36 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر السمك البربوني اليوم

بلغ متوسط سعر السمك البربوني المتوسط نحو 122.14 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع بلغت نحو 19.37 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وصل متوسط سعر السمك البربوني الممتاز نحو 140.71 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع بلغت نحو 15.96 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر الكابوريا اليوم

بلغ متوسط سعر الكابوريا نحو 103.33 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت 26.57 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر السمك القاروص اليوم

سجل متوسط سعر السمك القاروص بنحو 179.17 جنيه للكيلو، بقيمة انخفاض سجلت نحو 11.54 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر الجمبري اليوم بكل أنواعه

سجل متوسط سعر الجمبري الجامبو نحو 405 جنيهات للكيلو، بقيمة تراجعت نحو 12.63 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر الجمبري المتوسط بنحو 209.47 جنيه للكيلو، بقيمة انخفاض سجلت نحو34.82 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سجل متوسط سعر الجمبري الصغير نحو 147.78 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 28.68 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر سمك قشر البياض اليوم

وصل متوسط سعر سمك قشر البياض الممتاز نحو 123.89 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 5.49 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر قشر البياض نحو 106.67 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 21.82 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر سمك المرجان الممتاز اليوم

جاء متوسط سعر السمك المرجان (وسط) ليسجل نحو 97.78 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 14.45 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر السمك المرجان الممتاز نحو 128.68 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 13.56 جنيه في الأسواق للمستهلكين.