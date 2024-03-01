أسعار السمك اليوم.. تراجع 10 أنواع والجمبري ينخفض 9 جنيهات

شهدت أسعار السمك اليوم تراجعا كبيرا في الأسواق، حيث انخفض سعر كيلو الجمبري الوسط بنحو 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، ليسجل نحو 244 جنيها في السوق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تراجع أسعار 10 أنواع من السمك اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار السمك اليوم

- سجل سعر كيلو الجمبري الوسط نحو 244 جنيه، بتراجع نحو 9 جنيهات للكيلو.

- وبلغ سعر كيلو الجمبري الصغير نحو 176 جنيه، بتراجع بلغ نحو 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

- وعن سعر كيلو سمك الشعور فبلغ نحو 146 جنيه، بتراجع نحو 1.25 جنيه للكيلو.

- بينما سجل سعر كيلو سمك القاروص نحو 190 جنيها، بقيمة تراجع بلغت نحو 2.57 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو سمك البربوني نحو 156 جنيها، بتراجع نحو 1.74 جنيه.

- وعن سعر كيلو الجمبري الجامبو فسجل نحو 417 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 2.28 جنيه في الكيلو الواحد.

- وسجل سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي نحو 95 جنيها، بتراجع نحو 0.47 جنيه.

- وتراجع سعر كيلو سمك المرجان بنحو 3 جنيهات ليسجل 112 جنيه.

- فيما بلغ سعر كيلو سمك حدادي نحو 73 جنيه، بتراجع بلغ 1.05 جنيه.

- وعن سعر كيلو المكرونة السويسي فبلغت نحو 108 جنيه، بتراجع بلغ 0.07 جنيه.