رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

كتب:

إسراء سليمان
10:16 ص | الجمعة 08 مارس 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة .

أنشطة الأوقاف الدعوية 

أكد أن وزارة الأوقاف تكثف أنشطتها الدعوية وتعقد آلاف المقارئ القرآنية وتبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي لإقامة وتيسير أداء جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش

وزارة الأوقاف تفتح 16 مسجدًا بـ10 محافظات اليوم

وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقة بحثية علمية جوائزها 100 ألف جنيه

رابط موقع وزارة الأوقاف.. اعرف طريقة التقديم بمسابقة العمال 2024
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.