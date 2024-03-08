وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة .

أنشطة الأوقاف الدعوية

أكد أن وزارة الأوقاف تكثف أنشطتها الدعوية وتعقد آلاف المقارئ القرآنية وتبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي لإقامة وتيسير أداء جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.