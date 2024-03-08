شاب يروي قصة نجاح مشروعه في شارك تانك مصر الموسم الثاني

لقي برنامج شارك تانك مصر الموسم الثاني، الذي يعرض على شاشة قناة «cbc» ردود فعل واسعة من الجمهور لأنه يعد منصة اقتصادية إبداعية تحفز كل من لديه حلم بدء أو تطوير مشروعه، وبدأت رحلة هذا البرنامج منذ الموسم الأول بمشاركة رواد الأعمال الطموحين.

قصة شاب طموح في برنامج شارك تانك مصر الموسم الثاني

ظهر شاب صاحب عزيمة وإصرار كبير لتحقيق حلمه، في الحلقة الأخيرة من برنامج شارك تانك مصر الموسم الثاني، إذ بدأ مشروعه وهو في عمر الـ18 عاما، وقرر أن يعود من لندن إلى مصر به.

وقدّم الشاب المشارك على برنامج شارك تانك مصر الموسم الثاني، ويدعى «Yaya» نفسه، «أنا مصري بريطاني عشان كدا لهجتي شوية نص نص، عشت طوال حياتي في لندن، وبشتغل من وأنا عندي 11 سنة».

وكشف «Yaya» عن تفاصيل مشروعه، «والدتي ست مصرية أصيلة روحتلها في يوم وانا عندي 19 سنة قولتلها أنا عايز أفتح بيزنس دلوقتي، قالتلي أعمل اللي أنت عايزه بس أهم حاجة الشهادة، وبالفعل فتحت المشروع وأول فترة كنت بنام في المحل حواليا الشوكلاتات والحليب وغيره، أصحى الصبح أعمل الخلطة، ولما ميكونش في زبائن كنت أذاكر شوية للجامعة، الحمدلله نجحت وفتحت محل تاني في لندن، والسنة اللي فاتت قررت إني لازم أرجع مصر عشان أفتح مشروعي هنا»

شارك تانك الموسم الثاني

يذكر أن برنامج شارك تانك الموسم الثاني، بدأ عرضه في 25 أكتوبر الماضي، وتأتي الإعادة كل جمعة في تمام الساعة الـ11 مساء، كما يتم عرضه على منصة «Watch it».