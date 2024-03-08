«السياحة» تطالب الفنادق بإعداد تقرير عن أدائها الاقتصادي خلال عام 2023

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تلقت كتاب أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، المتعلق بتنفيذ التزامات مصر الدولية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، والمتضمن الإشارة إلى قيام أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء بإعداد تقرير سنوي عن مدى التقدم المحرز بمصر في تنفيذ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

توفير البيانات الخاصة بالأداء الاقتصادي

وطالب خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، بالتوجيه نحو توفير البيانات الخاصة بقيمة الخسائر الاقتصادية السنوية المباشرة للفنادق والقرى السياحية بسبب الكوارث وفقا للنموذج المعد لذلك، مع سرعة إفادة الوزارة للرد على مجلس الوزراء، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.

آليات تقديم الفنادق لحجم أعمالها

ومن جهته قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على فنادق مصر كافة، إنه في حالة تعرض أي من الفنادق لخسائر اقتصادية مباشرة في عام 2023، يرجى تحديد قيمتها عبر النموذج المعد لذلك وإعادة إرسالها إلى الغرفة على البريد الإلكتروني للغرفة، موضحا به اسم الفندق والدرجة السياحية المصنف عليها والمحافظة الكائن بها، وذلك حتى يتسنى للغرفة موافاة وزارة السياحة والآثار بالبيانات المطلوبة.