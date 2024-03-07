«شركات السياحة» تكشف تأثير مشروع رأس الحكمة على الوصول إلى المستهدفات القومية

تحدثت الخبيرة السياحية سمر عبد الحليم المدير الإقليمي لإحدى شركات السياحة وعضو غرفة شركات السياحة والسفر، عن تأثير مشروع رأس الحكمة على الوصول إلى مستهدفات قطاع السياحة.

وأضافت أن المشروعات مثل تطوير مدينة رأس الحكمة وأيضا رأس جميلة الذي كشفت عنه وزارة قطاع الأعمال العام، ستحقق أقصى استفادة وأقصى عائد ممكن لهذه المناطق المميزة ومن شأنه توفير عدد أكبر من الغرف الفندقية؛ مما يوفر إتاحة كبيرة لزيادة أعداد السائحين وتجاوز الرقم المستهدف بـ30 مليون سائح بنهاية 2028، وذلك إضافة إلى إضفاء ثقة على المنتج السياحي المصري بالإضافة إلى تطوير نوعية الخدمات السياحية المقدمة والتماشي مع الاتجاه العالمي بالالتزام بضوابط البيئة المستدامة.

تنمية وتطوير الموارد السياحية لمصر

ونبهت سمر عبد الحليم خلال لقائها مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، إلى ضرورة العمل على تنمية وتطوير الموراد السياحية الكبيرة لمصر وذلك بالاستفادة من الخبرات الإماراتية من خلال الاحتكاك المباشر مع الشركات في مشروع رأس الحكمة للارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للعملاء وذلك اعتمادا على تعظيم رضا السائح منذ بداية دخوله الدولة وحتى الخروج منها؛ الأمر الذي يؤدي في المحصلة إلى تجاوز المستهدفات في قطاع السياحة وهو تحقيق 30 مليون سائح.

ونبهت كذلك إلى تأثير الأنباء المتداولة حول مشروع رأس الحكمة قبل توقيع العقد على البيئة السياحية في مصر حيث شهدت أول خمسين يوما في 2024 زيادة في نمو السياحة تعدت 6% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يشير إلى تأثير الأنباء عن المشروع في تحسين موقع مصر في سوق السياحة العالمية.

صناعة المطارات هي قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة

وعلى صعيد آخر، اعتبرت عضو غرفة السياحة والسفر أن صناعة المطارات هي قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد سياحة متنامية في دولة إلا بتضاعف مقاعد الطيران المتاحة فيها للزوار، مشددة على ضرورة رفع عدد مقاعد الطيران في مصر بثلاثة أضعاف حجمها حاليا لتحقيق المستهدفات القومية.