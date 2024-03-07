«السياحة»: قرار «المركزي» يؤثر إيجابيا على أسعار برامج العمرة في الموسم المقبل

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، إن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، لن تؤثر على أسعار برامج العمرة خلال الفترة المتبقية من الموسم، لافتا إلى أن برامج العمرة الخاصة بشهر رمضان جرى تسعيرها وتسويقها منذ أكثر من شهر ونصف.

أسعار برامج العمرة خلال رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تحريرسعر الصرف ستكون له تأثيرات إيجابية على أسعار برامج العمرة بداية من الموسم المقبل، وأسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان ستبدأ من 50 ألف جنيه وذلك للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو شهر، موضحا أن أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان ستتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف معتمر.

موعد انتهاء موسم العمرة

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان لهذا العام جاءت مساوية لأسعار العام الماضي، موضحا أن موسم العمرة بالنسبة للمصريين سينتتهى يوم 30 شوال المقبل، لافتا إلى أن موسم العمرة هذا العام كان مميزا من حيث التنظيم وقلة الشكاوى.