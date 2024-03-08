تراجع أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-3-2024 تراجعا طفيفا في الأسواق، ذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث شهد متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، مبلغ الـ2295 جنيه للطن، بانخفاض وصل لـ11جنيها.

هذا وقد انخفضت أسعار الأسمنت الأسبوع الماضي بقيمة 40 جنيها للطن فيما يخص الأسمنت الرمادي، ذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث شهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات بسعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-3-2024 في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث فيها يتم تحديث الأسعار آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وجائت تلك الأسعار المُعلنة للأسمنت كتسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2295 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1380 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1970 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 1990 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1900 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.