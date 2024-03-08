جامعات بولندية تلغي محاضرات لكاتب إسرائيلي.. الطلاب اعترضوا على حضوره

ألغت اثنتان من كبار الجامعات البولندية محاضرات لكاتب ينتمي لدولة الاحتلال بسبب دعمه لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

إلغاء محاضرات الكاتب الإسرائيلي ياكوف شيشتر

وقررت جامعة وارسو وجامعة كوبفنيكوس في مدينة تورون ببولندا الغاء محاضرات الكاتب الإسرائيلي ياكوف شيشتر وهو كاتب مشهور يكتب روايات باللغة الروسية ونشر نحو 30 كتابًا، وتمت ترجمة اثنين من كتبه إلى البولندية من قبل دار نشر في وارسو وتم بيعهما بنجاح.

ونظم له ناشر الكتاب جولة محاضرات في بولندا، حيث يلقي محاضرات في الجامعات ويلتقي بالقراء، وتمت دعوته أيضًا إلى بولندا هذا الأسبوع، ولكن هذه المرة دخل طلاب من جامعة كوبرنيكوس في مدينة تورون إلى حساب شيختر على فيسبوك، ورأوا أنه يدعم حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكتبوا رسالة احتجاج إلى رئيس الجامعة وأشاروا إلى أنه فاشٍ وعنصري، وألغيت المحاضرة في الجامعة، كما ألغيت محاضرته في جامعة وارسو.