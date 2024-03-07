صحيفة «يديعوت أحرنوت»: أمريكا دعمت دولة الاحتلال بالأسلحة في حربها على غزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عن كمية الأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لدعمه ومساعدته في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

الولايات المتحدة نقلت أكثر من 100 شحنة أسلحة إلى إسرائيل

وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة نقلت أكثر من 100 شحنة أسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى الآن، لافتة إلى أنَّ هذه الشحنات تحتوي على آلاف الأسلحة الدقيقة والقنابل ذات القطر الصغير والقنابل التي تخترق التحصينات والأسلحة الصغيرة وأسلحة أخرى، مبينة أنَّ هذه البيانات جرى تسليمها إلى أعضاء الكونجرس خلال إحاطة سرية.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن العدد الكبير من الشحنات والذي لم يتمّ الإبلاغ عنه من قبل يشير إلى مدى تورط الولايات المتحدة في الحرب.

أمريكا أعلنت رسميًا عن شحنتين فقط دون الباقي

وحتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً عن شحنتين فقط من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وهم شحنة من قذائف الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، وشحنة مكونات لتجميع القذائف بقطر 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار، وأثارت الشحنات انتقادات عامة في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، لأنها نفذتها إدارة جو بايدن بطريقة تجاوزت الكونجرس، باستخدام سلطات الطوارئ.

وجرى نقل ما مجموعه 23 ألف قطعة سلاح موجه، بما في ذلك صواريخ هيلفاير جو-أرض وطائرات دون طيار وقنابل ذكية إلى جانب أسلحة أخرى مماثلة.

البنتاجون كان ينقل أسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا

كما تلقت إسرائيل 58 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ القبة الحديدية، ونقل معظم الأنظمة والأسلحة من المخزون الأمريكي في بداية الحرب، وتباطأت عمليات تدفق نقل الأسلحة في الأشهر الأخيرة، في حين كان لدى البنتاجون بالفعل كمية أقل من الذخيرة المتاحة التي يمكنه تسليمها بسرعة إلى جيش الاحتلال، في حين يلبي أيضًا احتياجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا والتأكد من الاحتفاظ بما يكفي من الذخيرة في المخزونات الأمريكية.