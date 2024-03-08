«حجازي» يحيي ذكرى والديه بتكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم

لم ينس والديه الراحلين، وقرر أنّ يُقدم لروحيهما هدية، متمثلة في قرآن يُتلى على لسان أطفال قريته، لتكون مسابقة دورية، يتم خلالها تكريم حفظة كتاب الله.

مسابقة سنوية لتكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم

تحت شعار «وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»، حرص الدكتور إبراهيم حجازي، أخصائي التحاليل الطبية، ابن قرية الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على تنظيم المسابقة السنوية، حيث يتحمل جميع المصاريف، طمعاً في الأجر والثواب ووفاءً لوالديه.

«من نحو 3 سنين فكرت أعمل صدقة جارية على روح والدي ووالدتي، فجت في بالي فكرة إنّ أعمل مسابقة كبيرة لحفظ القرآن الكريم لأطفال قرية الحدادي بمركز سيدى سالم، وبالفعل بدأت في التجهيز للمسابقة، وأعلنت عنها، وأطفال كتير شاركت فيها كل سنة، لحد ما وصلنا للسنة الثالثة، وفي إقبال كبير الحمد لله»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور إبراهيم حجازي، حديثه لـ«الوطن».

شروط الاشتراك في المسابقة

عدة شروط وضعها «حجازي»، لاشتراك أطفال قريته في المسابقة: «لازم يكون بيشارك في المسابقة لأول مرة، ويتم سحب استمارة التقديم من الشيخ رضا الماوي، اللي بيشرف على المسابقة، ويكون مع المتقدم صورة شخصية ومن شهادة الميلاد، ولازم سن المتسابق مايزيدش عن 11 سنة، والمسابقة عبارة عن حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم».

100 جنيه نقدية وتحليل شامل للفائزين هي جائزة مسابقة القرآن الكريم وفقاً لـ«حجازي»: «المسابقة تقدم ليها 150 متسابق، وبيتم حالياً تصفيتهم لـ30 متسابق، والفائزين هيتم توزيع 100 جنيه نقدية عليهم وعمل تحليل شامل لهم عندي في المعمل مع بداية شهر رمضان المبارك، وكله لوجه اللّٰه، وصدقة جارية على روح والدي ووالدتي، ده حقهم عليا».