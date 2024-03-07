انطلاق المعرض السنوي لأنشطة التربية الفنية لمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية

أقامت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، المعرض السنوي لأنشطة التربية الفنية لمعاهد المنطقة، اليوم الخميس، بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيسِ الإدارة المركزية للمنطقة، والذي بدوره حرص على استقبال رواد المعرض بمقر مكتبه، والترحيب بهم قبل التوجه للمعرض.

انطلاق المعرض السنوي لأنشطة التربية الفنية لمعاهد كفر الشيخ

ومن جانبه، أوضح حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ رواد المعرض تفقدوا كافّة اللوحات والرسومات والأعمال الفنية التي قام علي إعدادها وتنفيذها بعضاً من الطلاب ومُعلمي التربية الفنية بالمعاهد، مُعربين عن سعادتهم البالغة لما شهدوه من عروض فنيه راقية، مشيدين بدور واهتمام أسرة التربية الفنية بتفعيل الأنشطة الطلابية.

وأُقيم المعرض بمشاركة كافّة المعاهد الابتدائية الإعدادية والثانوية بنين وفتيات، وبحضور الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وجميع موجهي التربية الفنية بالإدارات التعليمية ومُعلمي التربية الفنية بهذه المعاهد؛ لعرْض الأعمال والرسومات من خلال اللوحات الفنية المتنوعة.

تكريم بعض من المتميزين

وفي ختام فعاليات المعرض تم تكريم بعضاً من المتميزين من الطلاب المشاركين بأعمال فنيه متميزة، كما تم تكريم جانب من مُعلمي وموجهي التربية الفنية بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

شهد افتتاح المعرض هشام الرفاعي مستشار التربية الفنية سابقًا برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، ووحيد عبد العزيز، مدير الشؤون القانونية بمشيخة الأزهر سابقًا، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، ومدير إدارة الرياض التعليمية الأزهرية، ومديري التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة، وعددًا من مديري الإدارات بديوان المنطقة، إلي جانب تواجد بعضاً من مديري الإدارات التعليمية وشيوخ معاهد المنطقة.