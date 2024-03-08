أسعار الجبن اليوم في الأسواق.. «عشان تستعد للسحور»

شهدت أسعار الأجبان، اليوم الجمعة 8-3-2024، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر الأجبان عنصرًا رئيسيًا في وجبة السحور.

وتستعرض «الوطن» أسعار الأجبان اليوم في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار الأجبان اليوم

- بلغ سعر كيلو الجبنة الشيدر اليوم نحو 257 جنيها، بتراجع بلغ 1.35 جنيه، حيث سجل سعر الكيلو أمس نحو 258.35 جنيه.

- وسجل سعر كيلو الجبنة البيضاء الأسطنبولي نحو 143 جنيهًا، بتراجع نحو 2.82 جنيه في الكيلو، حيث كان قد سجل سعر كيلو الجبن الاسطنبولي أمس نحو 145.82 جنيه.

- وعن سعر كيلو الجبنة البيضاء الثلاجة نحو 121 جنيهًا.

- أما عن سعر كيلو الجبن الرومي فسجل نحو 254 جنيها.

أسعار المسلي

- واستقر سعر كيلو المسلي البلدي عند 306 جنيهات في الأسواق اليوم.

- وعن سعر كيلو المسلي الصناعي فبلغ نحو 106 جنيهات.

أسعار الألبان

بلغ سعر لتر اللبن المعبأ اليوم نحو 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللبن السائب نحو 28 جنيها.