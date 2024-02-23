استقرار أسعار الأجبان اليوم الجمعة في الأسواق.. الرومي بـ259 جنيها

شهدت أسعار الأجبان اليوم الجمعة 23-2-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 137 جنيها، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأجبان في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الأجبان

- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض اليوم نحو 137 جنيها.

- بينما سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 259 جنيها.

- وعن سعر كيلو الجبنة البيضاء الثلاجة فبلغ نحو 124 جنيها.

- ووصل سعر كيلو الجبن الإسطنبولي نحو 143 جنيها.

- فيما بلغ سعر كيلو الجبنة الشيدر نحو 259 جنيها.

أسعار اللبن

- بلغ سعر كيلو اللبن السائب نحو 28 جنيها.

- وسجل سعر لتر اللبن المعبأ نحو 40 جنيها.

- فيما بلغ سعر اللبن المجفف نحو 123 جنيها.

أسعار المسلى

- سجل سعر كيلو المسلى البلدي نحو 283 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي نحو 101 جنيهات.