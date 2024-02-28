أسعار الأجبان اليوم الأربعاء 28-2-2024.. استعد للسحور

يقبل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام على شراء الأجبان؛ وذلك تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم؛ إذ تمثل الأجبان عنصرا رئيسيا ضمن وجبة السحور.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الأجبان وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار الأجبان اليوم

بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض اليوم في الأسواق نحو 138 جنيها.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 254 جنيها.

وصل سعر كيلو الجبنة البيضاء الثلاجة نحو 122 جنيها.

بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء الاسطنبولي نحو 149 جنيها.

وصل سعر كيلو الجبنة الشيدر إلى نحو 236 جنيها.

أسعار المسلي

بلغ سعر كيلو المسلي الصناعي نحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو المسلي البلدي نحو 285 جنيها.

أسعار الألبان

استقر سعر لتر اللبن المعبأ عند نحو 40 جنيها، بينما بلغ كيلو اللبن السائب نحو 28 جنيها في حين سجل سعر اللبن البودرة المجفف نحو 116 جنيها.