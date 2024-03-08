انطلاق فعاليات النسخة السابعة لمؤتمر أطباء الصدر في دسوق بكفر الشيخ

انطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مرضية.

مؤتمر دسوق للصدر في كفر الشيخ

وافتتح الدكتور وجدي عبد المنعم أمين، مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية، والرئيس الشرفي للمؤتمر، فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي والمستشفيات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتور نادر فصيح، أستاذ أمراض صدر الأطفال، وعدد من الأساتذة في مجال طب الأمراض الصدرية بمختلف الجامعات المصرية.

وترأس المؤتمر الدكتور محمد كمال وهدان، استشاري أمراض الصدر، ومدير مستشفى صدر دسوق، فيما ضمت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أيمن أبو الخير، والدكتور أحمد قرطمة، والدكتورة منى عجور، والدكتورة مروة صفوت، والدكتور إبراهيم هيكل، رئيس اللجنة الإعلامية.

المؤتمر يتناول أكثر من 20 محاضرة طبية

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور محمد كمال وهدان، استشاري الأمراض الصدرية، أنّ المؤتمر سيتناول أكثر من 20 محاضرة طبية عن أمراض حساسية الصدر، والالتهاب الرئوي، والانسداد التنفسي، والكحة المزمنة للأطفال، ومناظير الصدر، والتدخين الإلكتروني، والتليف الرئوي.

وأوضح «وهدان»، أنّه سيجرى عرض العينات لمرضى التليف الرئوي، وكيفية التغذية الصحية السليمة لمرضى الجهاز التنفسي، مع عرض الجديد في علاج حالات الدرن الرئوي، ومناظير الرئة، وكيفية استخدام المضادات الحيوية في حالات الالتهاب الرئوي، والتدخين الإلكتروني.

وكشف الدكتور أيمن أبو الخير، عضو اللجنة المنظمة، أن المحاضرات التي يتناولها المؤتمر سيلقيها أساتذة الأمراض الصدرية على مستوى الجامعات المصرية في مقدمتهم جامعات القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ.

ولفت الدكتور أحمد قرطمة، عضو اللجنة المنظمة، إلى أنّ المؤتمر سيُناقش أحدث طرق علاج الأمراض الصدرية الشائعة وفق كل حالة مرضية يجرى تشخيصها بالشكل الأمثل حتى يجرى التعامل معها لبدء مرحلة العلاج، وذلك من أجل الوقاية من تلك الأمراض.