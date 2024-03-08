الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة يوم الشهيد

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بحضور والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ورجال الجيش المصري.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، والذي تحتفل به مصر هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».