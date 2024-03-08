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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة يوم الشهيد

كتب:

محمد مجدي
12:05 م | الجمعة 08 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بحضور والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ورجال الجيش المصري.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، والذي تحتفل به مصر هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.