اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الدور الأول 2023-2024، وجدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلاب المكفوفين.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

جدول امتحانات مدارس المتفوقين

وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس STEM الدور الأول ومدارس المكفوفين2023-2024، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو إلى 20 يونيو 2024.

كما يوضح جدول إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين الدور الأول 2023-2024، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق 22 يونيو إلى يوم 20 يوليو2024.