جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين.. 9 أيام إجازة للطلاب

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس الدور الأول للطلاب المكفوفين، والذي يبدأ يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ويحصل الطلاب إجازة 9 أيام في عيد الأضحي، على أن يتم استئناف الامتحانات يوم 22 يونيو.

جدول الثانوية

واوضحت وزارة التربية والتعليم، لجدول الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين، 10 يونيو امتحان التربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء