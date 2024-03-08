أيام معدودة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم من عام 2024، إذ أعلن مركز البحوث الفلكية أنّه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان، يوم الإثنين الموافق 11 مارس، الأمر الذي جعل الكثيرين يهتمون بمعرفة حالة الطقس خلال شهر رمضان الكريم، لتعلن هيئة الأرصاد عن موجة حارة قادمة الأسبوع المقبل، إذ نشهد ارتفاع في درجات الحرارة.

هل تبدأ الموجة الحارة أول يوم رمضان؟.. «الأرصاد» توضح

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد الموجة الحارة الأسبوع المقبل، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدء من يوم الإثنين المقبل والموافق 11 مارس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ من المتوقع أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من ااسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويكون هناك فرصة لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة وللقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة أول يوم رمضان

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.