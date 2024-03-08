مصطفى حسني يكشف مفاجأة عن النوم طوال ساعات الصيام.. هل يبطله؟

النوم فترة طويلة أثناء ساعات الصيام هي عادة يقوم بها بعض الصائمين خلال شهر رمضان، وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول صحة الصيام من عدمه إذا اضطر الإنسان إلى النوم خلال ساعات النهار، وهو ما أجاب عنه الداعية الإسلامي مصطفى حسني في فيديو نشره على موقع «إنستجرام» لتبادل الصور والفيديوهات.

هل النوم خلال ساعات النهار يُبطل الصيام؟

النوم خلال ساعات النهار لا يُبطل الصيام ولا يتطلب من الإنسان قضائه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفقًا للداعية مصطفى حسني، إذ يُعتبر الصيام صحيحا تمامًا خاصة إذا كان المسلم مضطرًا لذلك بسبب طبيعة عمله التي تتطلب منه السهر طوال الليل والنوم في النهار.

وفي حال كان النوم خلال ساعات الصيام دون داع، فقد يُفسد ذلك على الإنسان العيش عيشة الصائم، حسب تعبير الداعية الإسلامي، مضيفًا: «أصل الصوم هو الامتناع.. إحنا بنعيش الجوع والعطش.. بنعيش تأثيره على نفسيتنا.. فلما تقضي النهار كله نايم مش هتعيش كل ده».

أهمية عيش مشاعر الصائم

رغم صحة الصيام في حالة قضاء أغلب ساعات النهار في النوم، إلا أن المسلم يفتقد لذة الانتفاع والقرب من الله عز وجل، كما أوضح مصطفي حسني: «قفزتك إلى الله هتكون ضعيفة أوي»، لذا دعا في نهاية الفيديو، إلى قضاء المسلم ساعات النهار مستيقظًا، إذا لم تضطره الحاجة إلى النوم، للعيش مشاعر الصائم وعبادة الله تعالى.

وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك» إن شهر رمضان هو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى من خلال مجاهدة النفس للصوم عن الأكل وكل ما يُغضب الله تعالى، مشيرة إلى الحكم العظيمة لفريضة الصيام، كالتالي: