5 مشروبات صحية في رمضان.. تساعد على ترطيب الجسم خلال فترة الصيام

مع اقتراب شهر رمضان، والذي يحتاج خلاله الجسم إلى الترطيب بشكل مستمر مع ساعات الصوم الطويلة، يهتم الكثيرون بمعرفة المشروبات الصحية في رمضان، لتناولها سواء خلال وجبة الفطار أو السحور.

موقع «NDTV Food» الهندي، كشف عن قائمة تضم العديد من المشروبات الصحية المناسبة لشهر رمضان، والتي تحافظ بشكل كبير على ترطيب الجسم، وتمنع أي مشكلات خلال فترة الصيام.

5 مشروبات صحية في رمضان.. تعزز القدرة على تحمل الصيام

ويستعرض «الوطن» أفضل المشروبات الصحية التي يمكن تناولها في رمضان، في السطور التالية:

عصير جوز الهند

يحتوي على 94 بالمائة من الماء وكمية جيدة من الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم التي تساعد على إبقاء الجسم نشيطا.

تمر وحليب

وفقًا للخبراء، يمنح هذا المزيج طاقة فورية ويساعد أيضًا على تعزيز القدرة على تحمل الصيام، حيث يتمتع كلاهما بخصائص مفيدة (منشط).

عصير البرتقال

يتميز عصير البرتقال بأنه غني بفيتامين C والفولات والبوتاسيوم، مما يساعد على الوقاية من خطر حصوات الكلى وتعزيز جهاز المناعة.

عصير القصب

يعتبر مصدرا طبيعيا للسكروز الذي يعد مصدرًا للطاقة، ويوفر أيضًا الكربوهيدرات والبروتينات والمعادن التي تساعد الجسم على التعامل مع الجفاف طوال اليوم.

اللبن

يتميز بأنه مصدر غني بالبروتين، والذي يبقيك رطبًا، ويعتبر أيضًا مشروبًا صديقًا للأمعاء وغنيًا بالفيتامينات A وD.

مؤسسة التغذية البريطانية تسلط الضوء على أهمية الطعام والمشروبات الصحية في رمضان

وكانت مؤسسة التغذية البريطانية سلطت الضوء على أهمية تناول الطعام الجيد والمشروبات الصحية لدعم الصحة خلال شهر رمضان.

وتعد التغذية الجيدة والترطيب أمر أساسي خلال الصيام من أجل الحفاظ على الصحة العامة، من خلال تناول وجبات ومشروبات رمضان التي تغذي الجسم بالفيتامينات اللازمة في ظل عدد ساعات الصيام الطويلة، التي تمتد من الفجر إلى المغرب.