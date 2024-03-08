دعاء استقبال رمضان.. «اللهم اجعله شهر خير ورحمة»

مع إعلان دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر رمضان الكريم الأحد المقبل، تراود أذهان كثير من المسلمين، ما هي أفضل صيغة لـ دعاء استقبال رمضان، فهو خير شهور العام، ويحرص كثر على اغتنامه في العبادة وكثرة الصلوات والدعاء.

دعاء استقبال رمضان

وعن دعاء استقبال رمضان، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى الأسبق في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الدعاء من العبادات المستحبة، لا سيما في الأيام المباركة الحالية، ولم يرد نص معين عن دعاء حلول الشهر الفضيل كي يلتزم به العبد ويحرص على ترديده، بل على الشخص أنّ يقول ما يخطر على باله.

أدعية مستحبة لاستقبال شهر رمضان

وأشار إلى أنّ هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء استقبال رمضان ومنها على سبيل المثال:

- اللهم اجعله شهرًا مباركًا علينا جميعا ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.

- اللهم اجعله شهر خير ورحمة، واجعلنا فيه من المقبولين واهدنا فيه لما فيه رضاك وجنبنا فيه ما فيه سخطك ووفقنا لصالح الأعمال.

- اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن يا رب العالمين.

- اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه قدوم خير وبركة وتفريج للهموم والضيق، واصلح أمورنا، وارزقنا كل الخير في الدنيا والآخرة.