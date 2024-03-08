إسعاد يونس في يوم المرأة العالمي: خليكي هانم زي بكيزة.. وجدعة زي زغلول

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على توجيه تهنئة خاصة للسيدات في يوم المرأة العالمي.

إسعاد يونس تهنئ السيدات بيوم المرأة العالمى

وشاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها بصورة خاصة لشخصيتها الشهيرة زغلول، مع شخصية بكيزة التي قدمتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «خليكي هانم زي بكيزة، وجدعة زي زغلول، يوم مرأة عالمي سعيد».

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تشارك في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل كامل العدد +1، بجانب عدد من الفنانين، من بينهم دينا الشربيني وشريف سلامة وصدقي صخر وأية سماحة وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد، من تأليف رنا أبوالريش، إخراج خالد الحلفاوي.