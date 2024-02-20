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تفاصيل عودة إسعاد يونس إلى راديو النيل بـ«سوبر فوزية»

كتب:

أميرة عزالدين
03:35 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
إسعاد يونس

إسعاد يونس

تنافس صاحبة السعادة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل إذاعي بعنوان «سوبر فوزية»، والمقرر إذاعته عبر أثير إذاعة راديو النيل.

أحداث المسلسل 

وتدور أحداث مسلسل «سوبر فوزية» للفنانة إسعاد يونس في إطار كوميدي حول شخصية فوزية التي تجسدها إسعاد يونس، وهي «سوبر هيرو» في المنزل، وتصل إلى مرحلة من الملل والرتابة، وتسعى لكسر الروتين مع زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد رضوان بالعديد من المواقف الكوميدية.

عودة إسعاد يونس لـ راديو النيل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنافس فيها صاحبة السعادة بمسلسل إذاعي عبر راديو النيل، فسبق وقدمت المسلسل الإذاعي «فرح عديلة» عام 2020، وفي العام الماضي قدّمت مسلسلا إذاعيا آخر بعنوان «حياة النفوس» عبر الراديو 9090.

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