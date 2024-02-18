سعر البليزر مفاجأة.. كيف ظهرت إسعاد يونس في الحفل ليالي سعودية مصرية؟

في حفل الليالي المصرية السعودية في دار الأوبرا، كانت صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، أبرز الحضور وأولهم واختارت في الحفل الذي تنقله القنوات المصرية والسعودية أن ترتدي فورمال يناسب أجواء الحفل من خلال ارتداء بنطلون وبلوزة من الحرير وبليزر فضي مميز؛ وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل إطلالتها وسعر البليزر الذي ارتدته.

تفاصيل إطلالة إسعاد يونس

بمكياج رقيق يبرز جمال ملامحها؛ مع تسريحة شعرها المعتادة كانت إسعاد يونس أبرز الحضور في حفل محمد منير وشيرين، ارتدت فيه بدلة فورمال مكونه من جزء باللون الأسود وهو البنطلون والبلوزة من الحرير، وبليزر فضي لامع، يُباع القطعة منه بأسعار متفاوته لكنه على موقع «johnlewis» البريطاني بـ52 جنيهًا استرلينيًا أي بـ2024 جنيهًا مصريًا، ومع الملابس الفورمال في الحفل نسقت معها حذاء رياضيا باللون الأسود والأبيض وحقيبة سوداء.

حفل محمد منير وشيرين

ويقام حفل محمد منير وشيرين ضمن الليالي المصرية السعودية التي انطلقت في دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع هيئة الترفية السعودية، وتغطية إعلامية من جانب البلدين، يقدمها الإعلامية لما جبريل مذيعة قناة إكسترا نيوز، والإعلامي سامي الجميل مدير مكتب أخبار «MBC» في جدة.