فرح الزاهد: محظوظة بالمشاركة مع إسعاد يونس في «عصابة عظيمة»

كشفت فرح الزاهد، تفاصيل فيلم عصابة عظيمة، موضحة أن فرصة التمثيل في السينما كانت في وقت ليس لديه فيه خبرة كافية، لكنها لم ترفض لأن ذلك حلمها.

وتابعت الزاهد، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة»: «بعتبر نفسي من المحظوظين بسبب أني في بداية مشواري بتعامل مع ممثلين وخبرات كبيرة، خاصة في فيلم عصابة عظيمة اللي من إخراج المخرج الكبير وائل إحسان».

وجود إسعاد يونس في الفيلم شيء كبير

وأضافت أن وجود ممثلين كبار في أي عمل يتيح تجميع خبرتهم على مدار سنوات، ووجود إسعاد يونس في الفيلم كان شيئا كبيرا وعظيما بالنسبة لها «هي كانت تعتبر أم العمل وشجعتني وقالتلي أنا مبسوطة بيكوا كلكوا لكن أنتي يا فرح كنتي حقيقية أوي في الفيلم وأنا مبسوطة بيكي جدا ودي طبعا بمثابة شهادة لي».

مسلسل عن الحياة الاجتماعية للأزواج

واستطردت: «بفكر في الأعمال قبل ما ابتدي وأنا مش عايزه أبقى مشهورة، أنا عايزة أبقى ممثلة الناس تحبها من أعمالها، وأنا دلوقتي عندي مسلسل هيتعرض على منصة من المنصات، بيتكلم عن الحياة الاجتماعية للأزواج وإيه الصعوبات اللي بتواجههم قبل وبعد الزواج، ووجود المنصات الإلكترونية، فرصة كبيرة للنجوم الشباب أنهم يبينوا مهاراتهم».