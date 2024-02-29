إذاعة وتليفزيون.. إسعاد يونس تشارك بعملين في رمضان 2024

وجه اعتدنا عليه منذ زمن، ابتسامة تصاحبها في كل أعمالها، جعلتها تحظى بمكان مميزة لدى قلوب الجميع، لتقدم إسعاد يونس أو صاحبة السعادة كما لقبها الكثيرون، وجبة دسمة في رمضان بعملين فنيين، أحدهما على شاشة التليفزيون والآخر عمل إذاعي، لتطل برفقة دينا الشربيني وشريف سلامة في مسلسل «كامل العدد +1»، إلى جانب تجربتها الإذاعية في «سوبر فوزية» لتقدم عملين مختلفين في السباق الرمضاني.

إسعاد يونس بوجهين في دراما رمضان 2024

غابت «يونس» عن البرامج الإذاعية لفترة طويلة، لتعود بطلة مميزة ومختلفة، إذ تعكس بمسلسها الإذاعي «سوبر فوزية» والتي ترصد فيها تجربة شخصية سوبر هيرو في المنزل، لتعتاد الأمور الروتينية يوميًا، لتسعى جاهدة إلى التخلص من حالة الملل، وتتمكن من ذلك عبر مشاركة زوجها في أمور الحياة المختلفة.

وبجانب مشاركتها في تلك التجربة الإذاعية، تنضم إلى فريق عمل مسلسل «كامل العدد +1»، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا بعد عرض الموسم الأول له، وتدور قصته حول الكثير من المشاكل الزوجية، وعلاقة الوالدين بالأبناء، وتبدأ أحداث الموسم الثاني بولادة فرد جديد في العائلة لتزداد واحدًا.

يشارك في بطولة مسلسل «كامل العدد +1» نخبة كبيرة من نجوم العمل، على رأسهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وغيرهم من الفنانين، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وغاب عن العمل الدرامي لهذا العام، النجم مصطفى درويش الذي توفي قبل تقديم ذلك الموسم، إلا أنه كان حاضرًا في جميع بوسترات المسلسل، ليودعوه بطريقتهم الخاصة، الأمر الذي لاقى إعجابًا وإشادة من الجميع.