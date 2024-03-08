عضو بـ«النواب»: لقاء السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، يستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

زيارة رئيس وزراء أرمنيا دليل على مكانة مصر

وأوضح عضو لجنه حقوق الإنسان بالنواب، في تصريحات صحفية، أن مصر وأرمينيا لهما تاريخ طويل من العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية والثقافية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن زيارة رئيس وزراء أرمينيا دليل على مكانة وثقل الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من حيث التمدد في دوائر العلاقات الدولية وتنوع الشراكات، مشيرا إلى ان مصر استعادت أمجاد الماضي تحت قيادة الرئيس السيسي وخططت بقوة لبناء المستقبل من خلال شراكات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع دول العالم.

وتابع أن القيادة السياسية تسلك نهجًا دبلوماسيًا من طراز رفيع يتميز بالحكمة والحِنكة، مما أعاد الدولة المصرية إلى ريادتها دوليا وإقليميا، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة.

مصر من أوائل الدول اعترافا باستقلال أرمينيا

كما لفت إلى أن مصر تُعد من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد حُكم البلاد شهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية، حيث قام بأول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى دولة أرمينيا عام 2023، من أجل بحث سُبل التعاون المشترك وهو ما عاد بالنفع على الدولتين.

وأشاد «سلطان» بتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار، تأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في جميع المباحثات والمحافل الدولية.