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«الداخلية»: توزيع مساعدات غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا

كتب:

محمد بركات
01:15 م | الجمعة 08 مارس 2024
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية، مواصلة  توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية «عبوات غذائية بالمجان» على الأسر الأكثر احتياجًا لا سيما المرأة المعيلة بمحافظات «البحر الأحمر – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – مطروح»، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي تلك المبادرات الإنسانية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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