أستاذ علوم سياسية: الدولة تدعم المواطنين بكل السبل لتوفير حياة كريمة لهم

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الدولة المصرية تحرص على دعم المواطن المصري بشتى الطرق، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية الراهنة بما فيها الأزمة الاقتصادية.

دعم المواطن وتخفيف الأعباء

وأضاف بدر الدين، لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تُنفذ العديد من السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه وتوفير حياة كريمة لهم، ومنها زيادة المعاشات والرواتب بنسب متفاوتة للتخفيف من أعباء المواطنين، وزيادة الحد الأدنى للأجور لضمان حصول جميع العمال على دخل لائقٍ يُلبي احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى توفير الدولة منافذ بيع للسلع الأساسية بأسعارٍ مُخفضة.

دور الدولة في ظل الأزمات

وأكد بدر الدين أن الدولة تسعى لتوفير الدعم للمواطنين خاصة في ظل الأزمات، مما ينعكس على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن دعم الدولة للمواطن لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل أيضًا على جوانب أخرى مثل توفير الدولة خدمات التعليم والصحة مجانًا أو بأسعارٍ مُخفضة، لِضمان حصول جميع المواطنين على هذه الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم قروضًا ودعمًا ماليًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لِخلق فرص عملٍ جديدة تحفز الاقتصاد، فضلًا عن أن الدولة تنفذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا مثل تكافل وكرامة.