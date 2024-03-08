 جيهان مديح: المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الاهتمام الذي حظيت به خلال عقد كامل هو الأول من نوعه بعد عقود طويلة من التهميش والإهمال وعدم الإنصاف.

اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل عام

وأضافت في تصريحات اليوم الجمعة، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، أن المرأة المصرية أصبحت قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية، حيث تقلدت أرفع المناصب في مؤسسات الدولة المختلفة من مستشارة للرئيس ووزيرة وقاضية ومحافظ ونائبة في البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى تمثيل مصر في كثير من المحافل الدولية، مثمنة جهود الدولة لدعم المرأة على كافة المستويات.

دعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال إطلاق برامج ومبادرات خاصة بدعم وتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل، ومواجهة التحديات وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتابعت: «أشرُف بأنني أول امرأة رئيس حزب في عهد الرئيس السيسي، ونجدد العهد على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي كرمت فيها المرأة المصرية، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا».