الهلال الأحمر المصري: 2700 متطوع يشاركون بشكل مستمر في دعم غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير الوطني للشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، أنه هناك أكثر من 30 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري من جنسيات متعددة، منهم 2700 متطوع شاركوا بشكل مستمر في الاستجابة الإنسانية لأزمة غزة، موضحة دورهم المحوري في تقديم الخدمات، خاصة في الأزمات، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم بصفة مستمرة على أعلى المستويات للعمل، من خلال نظام متقدم من إدارة المتطوعين، ويتم دعمهم ببرامج الرعاية.

مخيم خان يونس

وأوضحت في تقرير صادر عن الهلال الأحمر، أن دورهم امتد بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تم إقامة مخيمي خان يونس 1 و2، وهناك تنسيق مستمر على هذا الجانب مع نظيره الفلسطيني، مؤكدة وجود تبعات لتوقف المساعدات للأونروا، مشيرة إلى أن هناك اهتماما واسعا من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم المتطوعين من كافة الأوجه خاصة على الجانب النفسي والتحفيزي.

العمل التطوعي

واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي التجربة المصرية في مجال التطوع وقانون التطوع الذى يوفر العديد من المزايا، حيث هناك آليات واضحة للتنسيق بين كافة الجهات التي تعمل على العمل الطوعي والتي ستحقق مكاسب كثيرة منها توفير الموارد والاستفادة المباشرة للمستفيدين بشكل أكبر وسيكون هناك حقوق وواجبات واضحة للمتطوعين، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع.