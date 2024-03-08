النائبة رحاب موسى: المرأة المصرية حصلت على حقوقها كاملة في عهد السيسي

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، انه منذ تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد أبدي إهتمام كبير بدور المرأة وكان حريصا على أن تتبوأ مكانتها الصحيحية التى طالما حاربت لسنوات من أجل الحصول على حقوقها ولكن بفضل توجيهاته تحول الحلم إلى حقيقة وكان هناك عام أطلق عليه عام المرأة هو عام 2017 .

عهد السيسي تحول حلم النساء إلى حقيقة

واضافت النائبة رحاب موسى في تصريحات لـ«الوطن»، انه قد حصلت المرأة المصرية على حقوقها كاملة ، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة لدور المرأة المصرية في بناء وطنها والعمل على التنمية وتحقيق أمال وطموحات ظلت تحلم بها لسنوات عدة.

واوضحت موسي انه تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحتوى على 34 مؤشرا، وأربعة أعمدة هى التمكين السياسى والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

وتابعت موسى، كما قرر الرئيس زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى المجلس.