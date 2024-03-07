الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، في ضوء احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، في 9 مارس عام 1969.

وقام وزير الدفاع، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عُزفت الموسيقات العسكرية «سلام الشهيد»، ثم توجه لقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفي نهاية مراسم الاحتفال، قام القائد العام للقوات المسلحة، بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.