افتتاح 6 مساجد وإطلاق قافلة دعوية كبرى في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد بمراكز دسوق وقلين والحامول، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح 6 مساجد بكفر الشيخ

وجرى افتتاح 6 مساجد جديدة وإحلال وتجديد، وهي مساجد «عبد القادر مرزوق بقرية سيدي جامع بمركز دسوق، والنور بعزبة لاصيفر البلد بمركز دسوق، وأبو دنيا بقرية شباس الملح بمركز دسوق، وعزبة البيطاوي بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، والزعويلي بقرية شبراطو بمركز قلين، والحلمية الغربي بمركز الحامول».

قافلة دعوية في كفر الشيخ

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية أوقاف كفر الشيخ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، والتابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي، وذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف دسوق قلبي، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد مقرأة القرآن الكريم الأئمة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، كما تم عقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بالمسجد، وتم أيضاً عقد البرنامج التثقيفي للطفل بالمسجد، وقام جميع أعضاء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان «يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام».

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.