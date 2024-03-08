ريهام الشبراوي: مصر شهدت قفزة نوعية في مجال تمكين المرأة بعهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن مصر شهدت خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قفزة نوعية في مجال تمكين المرأة، تجلت في أرقام وإحصائيات إيجابية تعكس تقدمًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، حيث خصصت الدولة المصرية 45% من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال النسائية.

معدلات العنف ضد المرأة انخفضت في عهد السيسي

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالدولة ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تشغل 25% من مقاعد مجلس النواب، و30% من المناصب القيادية في الوزارات، و10% من المناصب القضائية، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم المرأة اقتصاديًا، مثل مبادرة «تكافل وكرامة» التي تقدم الدعم النقدي للأسر الفقيرة، ومبادرة «رواد 2030» التي تهدف إلى تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.

انخفاض معدلات العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ

وأوضحت أنه من الملاحظ في عهد الرئيس السيسي انخفاض معدلات العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ، حيث تم إطلاق خط نجدة للنساء المعرضات للعنف، وزيادة عدد مراكز الشرطة النسائية، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للتوعية بحقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، مثل مبادرة «لا للتحرش».

وأظهرت مقرر مساعد لجنة الأسرة مدى التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، حيث تُساهم هذه الإنجازات في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة جميع المصريين.