«نهضة مصر للنشر»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يساند المرأة في كل المحافل والمستويات، مثل التمثيل السياسي في البرلمان والوزارات، كما اهتم بتمكين المرأة في كل القطاعات.

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

أضافت داليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «الدولة المصرية دعمت المرأة في عهد الرئيس السيسي بمشروعات ريادة الأعمال وتشريعات جديدة وغيرها، وأعتقد أن مصر الآن في العصر الذهبي للمرأة المصرية».

التركيز على صورة المرأة بمناهج التعليم

وتابعت: «في مجال النشر والثقافة، فإن منهج مادة القيم ومادة اللغة العربية جرى التركيز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صورة المرأة المصرية في المجتمع، حتى تنشأ أجيال منذ تحترم المرأة».

وأوضحت داليا: «أسست شركة نهضة مصر لريادة الأعمال التي تبنت 76 شركة ناشئة، أنشأت السيدات عدد كبير منها، وفي احتفالية أول أمس، كرمت السيدة انتصار السيسي نحو 20 سيدة من بينهن إحدى تلميذاتي اللاتي تخرجن من الشركة، واسمها هدير شلبي التي ساعدت نحو 200 ألف سيدة في تدريب عملي، للحصول على فرصة عمل مناسبة».