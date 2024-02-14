أسعار الفضة تتراجع عالميا.. ضغوط قوية من عوائد السندات والدولار

هبطت أسعار الفضة دون مستوى 22.5 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع العوائد على سندات الخزينة الأمريكية وقوة الدولار، إذ أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن بدء تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ضوء بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي فاقت التوقعات.

خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي

وعزز التضخم والإشارات المتشددة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الحجة لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول، ما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في مايو إلى 40%، وسوف يتحول الاهتمام الآن إلى بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة وإصدارات تجارة التجزئة للحصول على المزيد من الدلائل حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات أسعار الفضة

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011، وانخفضت الفضة بمقدار 1.69 دولار أمريكي/ أوقية أو 7.13% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الفضة بسعر 22.97 دولار أمريكي أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتداول عند 24.39 دولار خلال 12 شهرًا.