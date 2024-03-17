ما حكم الأكل مع أذان الفجر في رمضان؟.. مفتي الجمهورية يجيب

حكم الأكل مع أذان الفجر في رمضان، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه في إحدى فتاواها عبر الموقع الرسمي للدار على الإنترنت، حيث تحدّث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن أفضل المواقيت لوجبة السحور وفقا للسنة النبوية.

حكم الاكل مع اذان الفجر في رمضان

وأجاب مفتي الجمهورية عن سؤال حكم الأكل مع أذان الفجر في رمضان، وأوضح أنّه من المستحب أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعجيل الإفطار، وتأخير السحور، أي أن يتناول العباد وجبة السحور قرب صلاة الفجر.

وأوضح في إجابته عن حكم الأكل مع أذان الفجر في رمضان، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبل آذان الفجر بنحو 20 دقيقة، ولكن في حالة السؤال سالف الذكر فقد وضع السائل نفسه في موضع حرج وهو من الأمور غير المستحبة.

الأكل مع اذان الفجر في رمضان

وقال مفتي الجمهورية خلال إجابته عن سؤال حكم الأكل مع أذان الفجر في رمضان، إنّه من المكروه أن يتجه العبد للأكل أو الشرب في الدقائق الأخيرة قبل آذان الفجر أو ما شابه ذلك، لأنه بذلك يكون قد وضع نفسه في موضع حرج.

وتابع مفتي الجمهورية إجابته عن سؤال حكم الأكل مع أذان الفجر في رمضان: «لو كان قد ابتلع جزءا من الماء والفجر أذن فلا حرج في ذلك، ولكن عليه ألا يبتلع أي ماء آخر بعد الأذان».