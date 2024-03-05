مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر «الاجتهاد الفقهي المعاصر»

توجَّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى الشارقة بدولة الإمارات للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي «الاجتهادُ الفقهيُّ المعاصرُ وأثرهُ في خدمةِ التَّنميةِ المستدامةِ»، الذي تنظِّمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الباحثين والعلماء من الجامعة وعدد من المؤسسات العلمية من الدول الإسلامية.

شوقي علام يلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر

ومن المقرر أن يلقي الدكتور شوقي علام الكلمة الرئيسية في المؤتمر، الذي يهدف إلى ضبط أنواع الاجتهاد الفقهي ومسالكه وآلياته، وترسيخ مشروعية التنمية المستدامة من خلال النصوص والمقاصد الشرعية، إضافة إلى بيان أثر علماء العصر في مواكبة نوازل عصرهم وخدمة مجال التنمية المستدامة بمفرداتها المتعددة، بالإضافة إلى تعزيز الصلة بين فقه النص وفقه الواقع في إطار الاجتهاد والفتاوى المواكبة للمستجدات، واستجلاء أثر الاجتهاد الفقهي المعاصر في ضبط موازين الترشيد وآدابه.