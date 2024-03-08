«عمال مصر» يدين قصف مقر اتحاد «نقابات فلسطين» بغزة

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الأعمال الإجرامية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي أمس، من خلال قصف مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، مجددًا تضامنه ومساندته لعمال وشعب فلسطين.

قصف مقر اتحاد عمال فلسطين

وأعلن اتحاد عمال مصر خلال بيان، إدانته للقصف الإسرائيلي الذي طال مقر اتحاد عمال فلسطين، الذي يعد مقرًا خدميًا اجتماعيًا مدنيًا ويتكون من خمسة طوابق، وكان يقدم خدمات عديدة للعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، من بينها روض للأطفال وقاعات للدراسة ومرافق اجتماعية مدنية أخرى.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية والعربية، بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، مضيفًا أنّ استمرار الصمت الدولي حيال ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، من أسباب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وإدانته القوية لجرائم الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخلفت 31 ألف شهيد و72 ألف جريح، وآلاف النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال والشيوخ العزل.

اتخاذ المواقف التضامنية

وناشد اتحاد عمال مصر، المنظمات النقابية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ببروكسيل، من أجل اتخاذ المواقف التضامنية اللازمة مع عمال وشعب فلسطين، وحشد جميع وسائل الضغط في سبيل الوقف الفوري لما يحدث في غزة