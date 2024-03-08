افتتاح منفذين لمعرض أهلا رمضان في منشأة أبو عمر وديرب نجم بالشرقية

افتتح محمد عبد المنعم رمضان، رئيس مدينة منشأة أبو عمر بالشرقية، معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين منشأة أبو عمر والمجتمع المدني وكبار التجار لتزويد المعرض بكافة السلع الغذائية من لحوم وأسماك وسلع أساسيه بأسعار مخفضة على مدار شهر رمضان المبارك.

افتتاح معرض أهلا رمضان بديرب نجم

وفي سياق متصل، افتتح أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، فرعا جديدا من فروع معارض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام بالتنسيق بين رئاسة المركز وإدارة تموين ديرب نجم وحزب مستقبل وطن.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار التوسع في إقامة معرض أهلاً رمضان بمختلف أنحاء المحافظة وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.